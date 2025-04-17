Погода в Харкові сьогодні, 17 квітня — детальний прогноз від синоптиків

Синоптики попередили про небезпеку — погода в Харкові сьогодні
Погода в Харкові та Харківській області у четвер, 17 квітня, буде по-справжньому весняною. Температура повітря підніметься до +23 °C, але слід очікувати вітру.
Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.
Погода в Харкові 17 квітня
Синоптики прогнозують, що сьогодні в регіоні буде мінлива хмарність, але опадів не передбачається, хіба що помірний вітер з поривами 5-10 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься в межах +4...+9 °C, а вдень підніметься до +18...+23 °C.
Пожежна небезпека на Харківщині 17 квітня
Крім того, місцевих жителів попередили, що в четвер у Харківській області, а особливо в Богодухові та Золочеві, очікується надзвичайна пожежна небезпека. Не розводьте вогнище та будьте обережні.
Нагадаємо, сьогодні метеозалежні люди можуть мати погане самопочуття через вплив магнітних бур.
Крім того, в Україні вже буде тепло, а заморозки відступлять.
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