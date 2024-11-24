Прогноз погоды в Харькове на завтра 25 ноября

Чистка дорог от снега. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харькове и области завтра, 25 ноября, ожидается морозной. Синоптики предупреждают об гололедице на дорогах.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Читайте также:

Прогноз погоды в Харькове и области на 25 ноября

В Харьковской области будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ожидается северный, 7-12 м/с.

Погода в Харькове 25 ноября. Фото: Ventusky

Температура воздуха ночью 0...-5 °С, днем -2...+3 °С.

В Харькове также прогнозируют переменную облачность. Там температура воздуха ночью ожидается -4...-2 °С, а днем - 0...+2 °С.

Пост Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Фото: скриншот

Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, что завтра температура воздуха по стране будет преимущественно минусовой. Однако существенных осадков не предполагается.

Также 21 ноября в Киеве выпал первый снег. Из-за гололеда на дорогах была привлечена специальная техника и коммунальных работников.

