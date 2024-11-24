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Синоптики предупредили об опасности в Харькове завтра

24 ноября 2024 15:06
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Харькове на завтра 25 ноября
Чистка дорог от снега. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Харькове и области завтра, 25 ноября, ожидается морозной. Синоптики предупреждают об гололедице на дорогах.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз погоды в Харькове и области на 25 ноября

В Харьковской области будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ожидается северный, 7-12 м/с.

Прогноз погоды в Харькове на 25 ноября.
Погода в Харькове 25 ноября. Фото: Ventusky

Температура воздуха ночью 0...-5 °С, днем -2...+3 °С.

В Харькове также прогнозируют переменную облачность. Там температура воздуха ночью ожидается -4...-2 °С, а днем - 0...+2 °С.

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Пост Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Фото: скриншот

Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, что завтра температура воздуха по стране будет преимущественно минусовой. Однако существенных осадков не предполагается.

Также 21 ноября в Киеве выпал первый снег. Из-за гололеда на дорогах была привлечена специальная техника и коммунальных работников.
 

погода Харьков непогода Харьковская область прогноз погоды гололедица

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