Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Синоптики попередили про небезпеку у Харкові завтра arrow

Синоптики попередили про небезпеку у Харкові завтра

24 листопада 2024 15:06
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Харкові на завтра 25 листопада
Чищення доріг від снігу. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Харкові та області завтра, 25 листопада, очікується морозною. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Читайте також:

Прогноз погоди в Харкові та області на 25 листопада

У Харківській області буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер очікується північний, 7-12 м/с.

Прогноз погоди в Харкові на 25 листопада
Погода в Харкові 25 листопада. Фото: Ventusky

Температура повітря вночі 0...-5 °С, вдень -2...+3 °С.

У Харкові також прогнозують мінливу хмарність. Там температура повітря вночі очікується -4...-2 °С, а вдень — 0...+2 °С.

null
Допис Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, що завтра температура повітря по країні буде переважно мінусовою. Однак істотних опадів не передбачається.

Також 21 листопада у Києві випав перший сніг. Через ожеледицю на дорогах було залучено спеціальну техніку та комунальних працівників.

погода Харків негода Харківська область прогноз погоди ожеледиця

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:06 Синоптики попередили про небезпеку у Харкові завтра

15:02 Було нуль шансів на життя — історія бійця, що обороняв Київ

14:57 Кричало та виривалось — на Одещині хлопець знущався з кошеняти

14:54 SpaceX вивела на орбіту ще 20 супутників Starlink — відео

14:39 В Україні зросла кількість диверсій проти силовиків, — ЗМІ

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

14:32 Кияни віддають понад половину зарплати на оренду житла

14:29 В Одесі люди застрягли на атракціоні через відключення світла

14:28 Справжній мороз — синоптики попередили про погоду на завтра

Text

14:26 Ющенко сказав, якою була б Україна, якби вступила в НАТО раніше

14:19 Знищення культурної спадщини Києва — активіст назвав лазівки

15:06 Синоптики попередили про небезпеку у Харкові завтра

15:02 Було нуль шансів на життя — історія бійця, що обороняв Київ

14:57 Кричало та виривалось — на Одещині хлопець знущався з кошеняти

14:54 SpaceX вивела на орбіту ще 20 супутників Starlink — відео

14:39 В Україні зросла кількість диверсій проти силовиків, — ЗМІ

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

14:32 Кияни віддають понад половину зарплати на оренду житла

14:29 В Одесі люди застрягли на атракціоні через відключення світла

14:28 Справжній мороз — синоптики попередили про погоду на завтра

14:19 Знищення культурної спадщини Києва — активіст назвав лазівки

14:07 Корисні копалини України — яка їх загальна вартість

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

Text

14:26 Ющенко сказав, якою була б Україна, якби вступила в НАТО раніше

23 листопада 2024
Text

13:17 Ракети РФ можуть спровокувати онкологічні захворювання, — експерт

22 листопада 2024
Text

21:10 Як три "Іскандери" — Горбенко про російську ракету "Орешнік"

Text

19:59 Це буде початок кінця — нардепка про застосування ядерної зброї

Text

17:50 Буданов розповів, чим РФ вдарила по Дніпру — ефір Вечір.LIVE

Text

16:39 Хто з ухилянтів може повернути права водія — пояснення адвоката

Text

13:48 Військовий прокоментував ризики удару РФ по Верховній Раді

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

13:01 Війська Шольца для війни з РФ та засідання НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвав кількість генералів КНДР на Курщині

Text

10:37 Засідання ВР скасували через певні загрози — деталі від нардепа

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету