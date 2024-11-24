Прогноз погоди в Харкові на завтра 25 листопада

Чищення доріг від снігу. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харкові та області завтра, 25 листопада, очікується морозною. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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У Харківській області буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер очікується північний, 7-12 м/с.

Погода в Харкові 25 листопада. Фото: Ventusky

Температура повітря вночі 0...-5 °С, вдень -2...+3 °С.

У Харкові також прогнозують мінливу хмарність. Там температура повітря вночі очікується -4...-2 °С, а вдень — 0...+2 °С.

Допис Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, що завтра температура повітря по країні буде переважно мінусовою. Однак істотних опадів не передбачається.

Також 21 листопада у Києві випав перший сніг. Через ожеледицю на дорогах було залучено спеціальну техніку та комунальних працівників.