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Главная Харьков Синоптики предупредили о непогоде на Харьковщине завтра

Синоптики предупредили о непогоде на Харьковщине завтра

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Дата публикации 17 июля 2025 22:19
Погода в Харькове 18 июля - ожидается дождь с грозой и сильный ветер
Последствия непогоды в Харькове. Иллюстративное фото: Telegram/Харьков life

В Харькове и области в пятницу, 18 июля, ожидается переменная облачность. Погода будет дождливой, но днем температура воздуха местами достигнет +33...+35 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского РЦГМ в Telegram.

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Прогноз погоды на Харьковщине на 18 июля

Завтра на Харьковщине ожидается переменная облачность, в области ночью пройдет кратковременный дождь и прогнозируют слабый туман.

А днем пройдет небольшой кратковременный дождь с грозами. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, местами шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха составит:

  • ночью +15...+20 °С;
  • днем +25...+30 °С, местами +33...+35 °С.

В Харькове ночью кратковременный дождь и слабый туман, а днем небольшой кратковременный дождь с грозой. Ветер также будет переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ожидается:

  • ночью +16...+18 °С;
  • днем +28...+30 °С.
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Скриншот поста РЦГМ

Метеорологические явления 18 июля

В Харькове и области завтра предупреждают о грозе, местами шквалы ветра 15-20 м/с.

Синоптики отметили, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Жителей региона призвали быть внимательными и осторожными. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

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Метеорологические явления. Фото: Харьковский РЦГМ

Напомним, Укргидрометцентр предупредил о грозах и шквальном ветре в Украине завтра.

А по словам синоптика Натальи Диденко, в пятницу непогода обойдет только юг Украины.

погода Харьков Харьковская область синоптик прогноз погоды
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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