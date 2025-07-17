Погода в Харькове 18 июля - ожидается дождь с грозой и сильный ветер

Синоптики предупредили о непогоде на Харьковщине завтра
В Харькове и области в пятницу, 18 июля, ожидается переменная облачность. Погода будет дождливой, но днем температура воздуха местами достигнет +33...+35 °С.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковского РЦГМ в Telegram.
Прогноз погоды на Харьковщине на 18 июля
Завтра на Харьковщине ожидается переменная облачность, в области ночью пройдет кратковременный дождь и прогнозируют слабый туман.
А днем пройдет небольшой кратковременный дождь с грозами. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, местами шквалы 15-20 м/с.
Температура воздуха составит:
- ночью +15...+20 °С;
- днем +25...+30 °С, местами +33...+35 °С.
В Харькове ночью кратковременный дождь и слабый туман, а днем небольшой кратковременный дождь с грозой. Ветер также будет переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха ожидается:
- ночью +16...+18 °С;
- днем +28...+30 °С.
Метеорологические явления 18 июля
В Харькове и области завтра предупреждают о грозе, местами шквалы ветра 15-20 м/с.
Синоптики отметили, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.
Жителей региона призвали быть внимательными и осторожными. Объявлен первый уровень опасности, желтый.
Напомним, Укргидрометцентр предупредил о грозах и шквальном ветре в Украине завтра.
А по словам синоптика Натальи Диденко, в пятницу непогода обойдет только юг Украины.
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