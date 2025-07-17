Погода в Харькове 18 июля - ожидается дождь с грозой и сильный ветер

Последствия непогоды в Харькове. Иллюстративное фото: Telegram/Харьков life

В Харькове и области в пятницу, 18 июля, ожидается переменная облачность. Погода будет дождливой, но днем температура воздуха местами достигнет +33...+35 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского РЦГМ в Telegram.

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Завтра на Харьковщине ожидается переменная облачность, в области ночью пройдет кратковременный дождь и прогнозируют слабый туман.

А днем пройдет небольшой кратковременный дождь с грозами. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, местами шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха составит:

ночью +15...+20 °С;

днем +25...+30 °С, местами +33...+35 °С.

В Харькове ночью кратковременный дождь и слабый туман, а днем небольшой кратковременный дождь с грозой. Ветер также будет переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ожидается:

ночью +16...+18 °С;

днем +28...+30 °С.

Скриншот поста РЦГМ

Метеорологические явления 18 июля

В Харькове и области завтра предупреждают о грозе, местами шквалы ветра 15-20 м/с.

Синоптики отметили, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Жителей региона призвали быть внимательными и осторожными. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

Метеорологические явления. Фото: Харьковский РЦГМ

Напомним, Укргидрометцентр предупредил о грозах и шквальном ветре в Украине завтра.

А по словам синоптика Натальи Диденко, в пятницу непогода обойдет только юг Украины.