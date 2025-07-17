Погода у Харкові 18 липня - очікується дощ з грозою та сильний вітер

Наслідки негоди у Харкові. Ілюстративне фото: Telegram/Харьков life

У Харкові та області у п'ятницю, 18 липня, очікується мінлива хмарність. Погода буде дощовою, але вдень температура повітря місцями сягне +33...+35 °С.

Про це повідомила пресслужба Харківського РЦГМ у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Прогноз погоди на Харківщині на 18 липня

Завтра на Харківщині очікується мінлива хмарність, в області вночі пройде короткочасний дощ та прогнозують, слабкий туман.

А вдень пройде невеликий короткочасний дощ з грозами. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, місцями шквали 15-20 м/с.

Температура повітря становитиме:

вночі +15...+20 °С;

вдень +25...+30 °С, місцями +33...+35 °С.

У Харкові вночі короткочасний дощ та слабкий туман, а вдень невеликий короткочасний дощ з грозою. Вітер також буде змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря очікується:

вночі +16...+18 °С;

вдень +28...+30 °С.

Скриншот допису РЦГМ

Метеорологічні явища 18 липня

У Харкові та області завтра попереджають про грозу, місцями шквали вітру 15-20 м/с.

Синоптики зауважили, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Мешканців регіону закликали бути уважними та обережними. Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Метеорологічні явища. Фото: Харківський РЦГМ

Нагадаємо, Укргідрометцентр попередив про грози та шквальний вітер в Україні завтра.

А за словами синоптика Наталки Діденко, у п'ятницю негода омине лише південь України.