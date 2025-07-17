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Головна Харків Синоптики попередили про негоду на Харківщині завтра

Синоптики попередили про негоду на Харківщині завтра

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Дата публікації: 17 липня 2025 22:19
Погода у Харкові 18 липня - очікується дощ з грозою та сильний вітер
Наслідки негоди у Харкові. Ілюстративне фото: Telegram/Харьков life

У Харкові та області у п'ятницю, 18 липня, очікується мінлива хмарність. Погода буде дощовою, але вдень температура повітря місцями сягне +33...+35 °С.

Про це повідомила пресслужба Харківського РЦГМ у Telegram.

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Прогноз погоди на Харківщині на 18 липня

Завтра на Харківщині очікується мінлива хмарність, в області вночі пройде короткочасний дощ та прогнозують, слабкий туман.

А вдень пройде невеликий короткочасний дощ з грозами. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. 

Температура повітря становитиме:

  • вночі +15...+20 °С;
  • вдень +25...+30 °С, місцями +33...+35 °С.

У Харкові вночі короткочасний дощ та слабкий туман, а вдень невеликий короткочасний дощ з грозою. Вітер також буде змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря очікується:

  • вночі +16...+18 °С;
  • вдень +28...+30 °С.
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Скриншот допису РЦГМ

Метеорологічні явища 18 липня

У Харкові та області завтра попереджають про грозу, місцями шквали вітру 15-20 м/с. 

Синоптики зауважили, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Мешканців регіону закликали бути уважними та обережними. Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

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Метеорологічні явища. Фото: Харківський РЦГМ

Нагадаємо, Укргідрометцентр попередив про грози та шквальний вітер в Україні завтра.

А за словами синоптика Наталки Діденко, у п'ятницю негода омине лише південь України.

погода Харків Харківська область синоптик прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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