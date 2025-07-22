Погода в Харькове 23 июля — ждите непогоду

Дождь на улице. Фото: Новини.LIVE

В Харькове и Харьковской области 23 июля ожидается настоящая непогода. Регион накроют сильные грозы, град и шквальный ветер.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове 23 июля

Синоптики предупредили, что 23 июля в Харькове и области ожидаются дожди, местами с грозами и градом. Кроме того, регион накроет шквальный ветер с порывами 15-20 м/с.

Температура воздуха в области днем будет колебаться в пределах +17...+22 °C, а днем +26...+31 °C. В то же время в Харькове в ночные часы столбики термометров будут показывать +19...+21 °C, а днем +26...+28 °C.

Скриншот сообщения регионального центра по гидрометеорологии

Напомним, завтра в Украине ожидаются дожди и грозы. Синоптик Наталья Диденко предупредила об ухудшении погоды.

В то же время жителей Львова также предупреждают о ливне, который сегодня накроет город.