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Головна Харків Синоптики попередили про негоду у Харкові — до чого готуватись

Синоптики попередили про негоду у Харкові — до чого готуватись

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 17:16
Погода у Харкові 23 липня — чекайте негоду
Дощ на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У Харкові та Харківській області 23 липня очікується справжня негода. Регіон накриють сильні грози, град та шквальний вітер.

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології

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Погода в Харкові 23 липня

Синоптики попередили, що 23 липня у Харкові та області очікуються дощі, подекуди з грозами та градом. Крім того, регіон накриє шквальний вітер з поривами 15-20 м/с. 

Температура повітря в області вдень коливатиметься в межах +17...+22 °C, а вдень +26...+31 °C. Водночас в Харкові у нічні години стовпчики термометрів показуватимуть +19...+21 °C, а вдень +26...+28 °C. 

Погода в Харкові 23 липня
Скриншот допису регіонального центру з гідрометеорології 

Нагадаємо, завтра в Україні очікуються дощі та грози. Синоптик Наталка Діденко попередила про погіршення погоди. 

Водночас жителів Львова також попереджають про зливу, яка сьогодні накриє місто.

погода Харків дощ прогноз погоди вітер град
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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