Погода у Харкові 23 липня — чекайте негоду

Дощ на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У Харкові та Харківській області 23 липня очікується справжня негода. Регіон накриють сильні грози, град та шквальний вітер.

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Синоптики попередили, що 23 липня у Харкові та області очікуються дощі, подекуди з грозами та градом. Крім того, регіон накриє шквальний вітер з поривами 15-20 м/с.

Температура повітря в області вдень коливатиметься в межах +17...+22 °C, а вдень +26...+31 °C. Водночас в Харкові у нічні години стовпчики термометрів показуватимуть +19...+21 °C, а вдень +26...+28 °C.

Скриншот допису регіонального центру з гідрометеорології

Нагадаємо, завтра в Україні очікуються дощі та грози. Синоптик Наталка Діденко попередила про погіршення погоди.

Водночас жителів Львова також попереджають про зливу, яка сьогодні накриє місто.