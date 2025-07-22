Погода у Харкові 23 липня — чекайте негоду

Синоптики попередили про негоду у Харкові — до чого готуватись
У Харкові та Харківській області 23 липня очікується справжня негода. Регіон накриють сильні грози, град та шквальний вітер.
Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.
Погода в Харкові 23 липня
Синоптики попередили, що 23 липня у Харкові та області очікуються дощі, подекуди з грозами та градом. Крім того, регіон накриє шквальний вітер з поривами 15-20 м/с.
Температура повітря в області вдень коливатиметься в межах +17...+22 °C, а вдень +26...+31 °C. Водночас в Харкові у нічні години стовпчики термометрів показуватимуть +19...+21 °C, а вдень +26...+28 °C.
Нагадаємо, завтра в Україні очікуються дощі та грози. Синоптик Наталка Діденко попередила про погіршення погоди.
Водночас жителів Львова також попереджають про зливу, яка сьогодні накриє місто.
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