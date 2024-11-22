Прогноз погоды в Харькове на завтра 23 ноября от Укргидрометцентра

Девушка идет по улице в дождь и ветер. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 23 ноября, по всей Харьковской области, ожидается дождливая и ветреная погода с возможными порывами до 22 м/с. Максимальная температура будет днем +14 °С.

Об этом сообщил Харьковский гидрометцентр.

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Погода в Харьковской области 23 ноября

В Харьковской области ожидается облачная погода. Также в регионе будут сильные осадки, преимущественно дождь. Ветер ночью южный, 9-14 м/с. Днем ветер будет северо-западный, 9-14 м/с, однако местами следует готовиться к порывам 17-22 м/с.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью будет колебаться от +2...+7 °С, днем показатели термометров возрастут до +9...+14 °С.

Погода в Харькове 23 ноября

В субботу, 23 ноября, в Харькове также ожидаются сильные осадки, в частности дождь.

Ветер ночью южный, 9-14 м/с, но с порывами до 17-22 м/с.

Днем северо-западный, 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью будет +3...+5 °С, днем столбики термометров будут в пределах +10...+12 °С.

Сообщение Укргидрометцентра. Фото: скриншот

Напомним, погода в Украине 23 ноября будет влажной, холодной и ветреной. Лишь на юге ожидается потепление.

Ранее мы писали о том, что в Киеве 21 ноября выпал первый снег. Из-за гололедицы на дорогах работала специальная техника и коммунальные работники.