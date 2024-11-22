Прогноз погоду у Харкові на завтра, 23 листопада, від Укргідрометцентру

Синоптики попередили про негоду у Харкові завтра
У суботу, 23 листопада, по всій Харківській області очікується дощова та вітряна погода з можливими поривами до 22 м/с. Максимальна температура вдень буде +14 °С.
Про це повідомив Харківський гідрометцентр.
Погода на Харківщині 23 листопада
У Харківській області завтра очікується хмарна погода. Також у регіоні будуть значні опади, переважно дощ. Вітер вночі південний, 9-14 м/с. Вдень вітер буде північно-західний, 9-14 м/с, проте місцями варто готуватися до поривів 17-22 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься від +2...+7 °С, вдень показники термометрів зростуть до +9...+14 °С.
Погода у Харкові 23 листопада
У суботу, 23 листопада, у Харкові також передбачаються сильні опади, зокрема дощ.
Вітер вночі південний, 9-14 м/с, але з поривами до 17-22 м/с.
Вдень північно-західний, 9-14 м/с.
Температура повітря вночі становитиме +3...+5 °С, вдень стовпчики термометрів будуть в межах +10...+12 °С.
Нагадаємо, погода в Україні 23 листопада буде вологою, холодною та вітряною. Лише на півдні очікується потепління.
Раніше ми писали про те, що у Києві 21 листопада випав перший сніг. Через ожеледицю на дорогах працювала спеціальна техніка та комунальні працівники.
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