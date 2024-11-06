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Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Харькове завтра

6 ноября 2024 17:53
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Харькове на завтра 7 ноября от синоптиков.
Бабушки стоят у водоема. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

В четверг 7 ноября в Харькове и Харьковской области ожидается облачная погода и слабый туман. Также в регионе будут колебания температуры – максимально показатели возрастут до +10°С.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре гидрометеорологии.

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Погода в Харьковской области 7 ноября

Завтра в Харьковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики не прогнозируют существенных осадков в регионе, однако предупреждают о слабом тумане.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +1...+6°С. Днем показатели колонок термометров будут показывать +5...+10°С.

Погода в Украине 7 ноября
Прогноз погоды в Украине 7 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Харькове 7 ноября

В четверг, 7 ноября, в Харькове не ожидаются существенные осадки, но возможен слабый туман.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет от +4...+5°С, днем повысится до +7...+9°С.

погода в Харькове 7 ноября
Погода в Харьковской области 7 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в Киеве и области 7 ноября ночью ожидаются морозы. Тем не менее, днем температура воздуха повысится до +11 °C.

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что 7 ноября в Украине будет солнечно , но ветрено. Осадков не предполагается.

Во Львове и области 7 ноября ожидается туман и гололедица. Ночью будет идти до -6 °C.

Харьков погода Харьковская область синоптик туман температура воздуха

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