Прогноз погоди у Харкові на завтра 7 листопада від синоптиків

Бабусі стоять біля водойми. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 7 листопада, у Харкові та Харківській області очікується хмарна погода та слабкий туман. Також у регіоні будуть коливання температури — максимально показники зростуть до +10°С.

Про це повідомили у Харківському регіональному центрі гідрометеорології.

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Завтра на Харківщині очікується хмарна погода з проясненнями. Синоптики не прогнозують істотні опади у регіоні, проте попереджають про слабкий туман.

Вітер буде північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +1...+6 °С. Вдень показники стовпчиків термометрів показуватимуть +5...+10°С.

Прогноз погоди в Україні 7 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Харкові 7 листопада

У четвер, 7 листопада, у Харкові не передбачаються істотні опади, але можливий слабкий туман.

Вітер буде північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від +4...+5°С, вдень підвищиться до +7...+9°С.

Погода на Харківщині 7 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, у Києві та області 7 листопада вночі очікуються морози. Однак вдень температура повітря підвищиться до +11 °C.

Синоптик Наталка Діденко розповіла, що 7 листопада в Україні буде сонячно, однак вітряно. Опадів не передбачається.

У Львові та області 7 листопада очікується з туманом та ожеледицею. Вночі буде мороз до -6 °C.