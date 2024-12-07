Прогноз погоды в Харькове на завтра, 8 декабря, от Укргидрометцентра

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Харькове завтра
В воскресенье, 8 декабря, в Харьковской области ожидается облачная погода без существенных осадков, с возможной гололедицей на дорогах.
Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Погода в Харьковской области 8 декабря
Завтра в Харьковской области ожидается облачная погода, без существенных осадков.
Температура воздуха ночью будет колебаться от -4...+1 °С, днем будет не сильно теплее — показатели будут составлять от -1...+4 °С.
Погода в Харькове 8 декабря
В Харькове ожидается облачная погода, без осадков, но с гололедицей на дорогах. Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с.
Ночью столбики термометров снизятся до 0...-2 °С, а днем температура воздуха будет от 0...+2 °С.
Напомним, во Львове и области 8 декабря ожидается облачная погода с прояснениями.
В общем, завтра синоптики прогнозируют ухудшение условий погоды — будут осадки с мокрым снегом на некоторых территориях.
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