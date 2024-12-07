Прогноз погоды в Харькове на завтра, 8 декабря, от Укргидрометцентра

Женщина идет по снежной улице. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 8 декабря, в Харьковской области ожидается облачная погода без существенных осадков, с возможной гололедицей на дорогах.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Читайте также:

Погода в Харьковской области 8 декабря

Завтра в Харьковской области ожидается облачная погода, без существенных осадков.

Температура воздуха ночью будет колебаться от -4...+1 °С, днем будет не сильно теплее — показатели будут составлять от -1...+4 °С.

Погода в Украине 8 декабря Фото: Meteopost

Погода в Харькове 8 декабря

В Харькове ожидается облачная погода, без осадков, но с гололедицей на дорогах. Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с.

Ночью столбики термометров снизятся до 0...-2 °С, а днем температура воздуха будет от 0...+2 °С.

Сообщение Укргидрометцентра. Фото: скриншот

Напомним, во Львове и области 8 декабря ожидается облачная погода с прояснениями.

В общем, завтра синоптики прогнозируют ухудшение условий погоды — будут осадки с мокрым снегом на некоторых территориях.