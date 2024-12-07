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Синоптики попередили про погіршення погоди у Харкові завтра

7 грудня 2024 14:53
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди у Харкові на завтра, 8 грудня, від Укргідрометцентру
Жінка йде сніжною вулицею. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

У неділю, 8 грудня, в Харківській області очікується хмарна погода без значних опадів, з можливою ожеледицею на дорогах. Температура повітря вдень коливатиметься від -4 °C вночі до +4 °C.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

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Завтра у Харківській області очікується хмарна погода, без істотних опадів. Синоптики попереджають мешканців регіону про слабку ожеледь вранці та вночі. Також місцями на дорогах буде ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від  -4...+1 °С, вдень буде не сильно тепліше — показники становитимуть від  -1...+4 °С.

погода 8 грудня
Погода в Україні 8 грудня. Фото: Meteopost

Погода у Харкові 8 грудня

У Харкові також очікується хмарна погода, без значних опадів, але із ожеледицею на дорогах. Вітер буде південно-східний, 7-12 м/с.

Вночі стовпчики термометрів знизяться до 0...-2 °С, а вдень температура повітря сягатиме від 0...+2 °С.

погода у Харкові 8 грудня
Допис Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львові та області 8 грудня очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря вдень коливатиметься у межах 0...+5 °С.

Загалом завтра синоптики прогнозують погіршення умов погоди — будуть опади з мокрим снігом на деяких територіях.

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