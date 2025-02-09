Прогноз погоды на Харьковщине 9 февраля - синоптики предупредили о сильных морозах

Люди идут в метель. Иллюстративное фото: Виктор Ковальчук / УНИАН

В Харьковской области в воскресенье, 10 февраля, ожидается облачная с прояснениями погода. Осадков можно не опасаться, однако на дорогах будет гололедица. Ночью температура воздуха упадет до -12 °С, днем — до -7 °С.

Об этом сообщает Харьковский гидрометеорологический центр.

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В Харьковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Обойдется без существенных осадков, однако на дорогах стоит остерегаться гололеда.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью -7...-12 °С;

днем -2...-7 °С.

Погода в Харькове 10 февраля

В Харькове, так же, как и в области, будет облачно с прояснениями и без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью -8...-10 °С;

днем -4...-6 °С.

Погода на Харьковщине 10 февраля. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что синоптик Наталья Диденко предупредила, что в эти выходные в Украине ожидается усиление атмосферного давления. Из-за этого у людей могут участиться головные боли. Кроме того, стало известно, какой будет погода в феврале в течение месяца и когда ждать весеннее тепло.