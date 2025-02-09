Прогноз погоди на Харківщині 9 лютого — синоптики попередили про сильні морози

Люди йдуть в заметіль. Ілюстративне фото: Віктор Ковальчук / УНІАН

У Харківській області у неділю, 10 лютого, очікується хмарна з проясненнями погода. Опадів можна не остерігатися, проте на дорогах буде ожеледиця. Вночі температура повітря впаде до -12 °С, вдень — до -7 °С.

Про це повідомляє Харківський гідрометеорологічний центр.

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У Харківській області очікується хмарна з проясненнями погода. Обійдеться без істотних опадів, проте на дорогах варто остерігатися ожеледиці.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі -7...-12 °С;

вдень -2...-7 °С.

Погода у Харкові 10 лютого

У Харкові, так само, як і в області, буде хмарно з проясненнями та без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі -8...-10 °С;

вдень -4...-6 °С.

Погода на Харківщині 10 лютого. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що синоптик Наталка Діденко попередила, що цими вихідними в Україні очікується посилення атмосферного тиску. Через це у людей можуть почастішати головні болі. Окрім того, стало відомо, якою буде погода у лютому впродовж місяця та коли чекати на весняне тепло.