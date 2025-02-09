Прогноз погоди на Харківщині 9 лютого — синоптики попередили про сильні морози

Синоптики попередили про сильні морози на Харківщині
У Харківській області у неділю, 10 лютого, очікується хмарна з проясненнями погода. Опадів можна не остерігатися, проте на дорогах буде ожеледиця. Вночі температура повітря впаде до -12 °С, вдень — до -7 °С.
Про це повідомляє Харківський гідрометеорологічний центр.
Погода на Харківщині 10 лютого
У Харківській області очікується хмарна з проясненнями погода. Обійдеться без істотних опадів, проте на дорогах варто остерігатися ожеледиці.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі -7...-12 °С;
- вдень -2...-7 °С.
Погода у Харкові 10 лютого
У Харкові, так само, як і в області, буде хмарно з проясненнями та без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі -8...-10 °С;
- вдень -4...-6 °С.
Раніше ми повідомляли, що синоптик Наталка Діденко попередила, що цими вихідними в Україні очікується посилення атмосферного тиску. Через це у людей можуть почастішати головні болі. Окрім того, стало відомо, якою буде погода у лютому впродовж місяця та коли чекати на весняне тепло.
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