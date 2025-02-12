Прогноз погоды на Харьковщине 13 февраля - синоптики предупредили о морозах

Синоптики предупредили о сильных морозах на Харьковщине
В Харьковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Обойдется без существенных осадков, однако стоит остерегаться тумана. Температура воздуха упадет до -14 °С.
Об этом сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Погода в Харьковской области 13 февраля
На Харьковщине ожидается облачная с прояснениями погода. Обойдется без существенных осадков, ночью и утром возможен слабый туман. На дорогах местами гололедица.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха:
- ночью -9...-14 °С;
- днем 0...-5 °С.
Погода в Харькове 13 февраля
В Харькове существенных осадков не ожидается. Ночью и утром слабый туман.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха:
- ночью -10...-12 °С;
- днем -1...-3 °С.
Напомним, из-за влияния стабильного и малоподвижного антициклона в Украине по 16 февраля будет сухая и прохладная погода.
А синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в ближайшие дни в Украине могут начаться сильные снегопады.
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