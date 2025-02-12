Прогноз погоды на Харьковщине 13 февраля - синоптики предупредили о морозах

Снег на улице. Иллюстративное фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов

В Харьковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Обойдется без существенных осадков, однако стоит остерегаться тумана. Температура воздуха упадет до -14 °С.

Об этом сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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На Харьковщине ожидается облачная с прояснениями погода. Обойдется без существенных осадков, ночью и утром возможен слабый туман. На дорогах местами гололедица.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха:

ночью -9...-14 °С;

днем 0...-5 °С.

Погода в Харькове 13 февраля

В Харькове существенных осадков не ожидается. Ночью и утром слабый туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха:

ночью -10...-12 °С;

днем -1...-3 °С.

Погода на Харьковщине. Фото: скриншот

Напомним, из-за влияния стабильного и малоподвижного антициклона в Украине по 16 февраля будет сухая и прохладная погода.

А синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в ближайшие дни в Украине могут начаться сильные снегопады.