Прогноз погоди на Харківщині 13 лютого — синоптики попередили про морози

Синоптики попередили про сильні морози на Харківщині
У Харківській області очікується хмарна погода з проясненнями. Обійдеться без істотних опадів, проте варто остерігатися туману. Температура повітря впаде до -14 °С.
Про це повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Погода у Харківській області 13 лютого
На Харківщині очікується хмарна з проясненнями погода. Обійдеться без істотних опадів, вночі та вранці можливий слабкий туман. На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура повітря:
- вночі -9...-14 °С;
- вдень 0...-5 °С.
Погода у Харкові 13 лютого
У Харкові істотних опадів не очікується. Вночі та вранці слабкий туман.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура повітря:
- вночі -10...-12 °С;
- вдень -1...-3 °С.
Нагадаємо, через вплив стабільного й малорухомого антициклону в Україні по 16 лютого буде суха та прохолодна погода.
А синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, що найближчими днями в Україні можуть розпочатися сильні снігопади.
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