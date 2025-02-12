Прогноз погоди на Харківщині 13 лютого — синоптики попередили про морози

Сніг на вулиці. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Харківській області очікується хмарна погода з проясненнями. Обійдеться без істотних опадів, проте варто остерігатися туману. Температура повітря впаде до -14 °С.

Про це повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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На Харківщині очікується хмарна з проясненнями погода. Обійдеться без істотних опадів, вночі та вранці можливий слабкий туман. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря:

вночі -9...-14 °С;

вдень 0...-5 °С.

Погода у Харкові 13 лютого

У Харкові істотних опадів не очікується. Вночі та вранці слабкий туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря:

вночі -10...-12 °С;

вдень -1...-3 °С.

Погода на Харківщині. Фото: скриншот

Нагадаємо, через вплив стабільного й малорухомого антициклону в Україні по 16 лютого буде суха та прохолодна погода.

А синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, що найближчими днями в Україні можуть розпочатися сильні снігопади.