Прогноз погоды на Харьковщине 6 декабря - ожидаются осадки.

Мужчины попали под снегопад. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

В Харьковской области в пятницу, 6 декабря, ожидается облачная погода . Почти по всей области будут падать мокрый снег и дождь. Максимальная температура воздуха будет достигать +2 °С.

Об этом рассказали в Харьковском центре гидрометеорологии.

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Погода в Харьковской области 6 декабря

В Харьковской области ожидается облачная погода. Ночью небольшой мокрый снег. Днем осадки (мокрый снег и дождь). Также возможны слабый гололед и налипание мокрого снега. Местами туман, видимость будет ограничена 200-500 м. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью от -4...+1 °С;

днем от -3...+2 °С.

Погода в Харькове 6 декабря

В областном центре ночью ожидается небольшой мокрый снег. Днем осадки (мокрый снег и дождь). Также будет слабый гололед и слабый налип мокрого снега. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью -1...-3 °С;

днем около 0 °С.

Погода в Харьковской области 6 декабря. Фото: скриншот

Напомним, по прогнозу синоптика Наталии Птухи, первая половина декабря в Украине будет преимущественно сухой и туманной из-за влияния антициклона. А вот во второй половине месяца в результате активности атмосферных фронтов будет больше осадков.

Ранее синоптики прогнозировали, что в течение первой недели зимы антициклон в Украине обусловит сухую погоду. Небольшие осадки возможны только во второй половине недели.