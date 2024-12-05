Прогноз погоди на Харківщині 6 грудня — очікуються опади

Чоловіки потрапили під снігопад. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

У Харківській області у п'ятницю, 6 грудня, очікується хмарна погода. Майже по всій області падатимуть мокрий сніг та йтиме дощ. Максимальна температура повітря сягатиме +2 °С.

Про це розповіли в Харківському центрі гідрометеорології.

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Погода у Харківській області 6 грудня

У Харківській області очікується хмарна погода. Вночі невеликий мокрий сніг. Вдень опади (мокрий сніг та дощ). Також можливі слабка ожеледь та налипання мокрого снігу. Місцями туман, видимість буде обмежена 200-500 м. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі від -4...+1 °С;

вдень від -3...+2 °С.

Погода у Харкові 6 грудня

В обласному цетрі вночі очікується невеликий мокрий сніг. Вдень опади (мокрий сніг та дощ). Також будуть слабка ожеледь та слабке налипання мокрого снігу. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі -1...-3 °С;

вдень близько 0°.

Погода на Харківщині 6 грудня. Фото: скриншот

Нагадаємо, за прогнозом синоптика Наталі Птухи, перша половина грудня в Україні буде переважно сухою й туманною через вплив антициклону. А от у другій половині місяця внаслідок активності атмосферних фронтів буде більше опадів.

Раніше синоптики прогнозували, що протягом першого тижня зими антициклон в Україні зумовить суху погоду. Невеликі опади можливі лише у другій половині тижня.