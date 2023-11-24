Прогноз погоды в Харькове на 24 ноября.

Люди идут под снегопадом. Иллюстративное фото: УНИАН

По данным областного гидрометцентра, сегодня, 24 ноября, в Харькове и области утром ожидается снег, днем небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Гололедица на дорогах может усложнить движение транспорта, поэтому водителям рекомендуется быть особенно внимательными.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Жители Харькова могут ждать резких перемен в погодных условиях. Утром и днем будет идти снег. Также прогнозируется слабый гололед и местами вьюга.

Подробный прогноз погоды в Харькове. Скриншот: sinoptik.ua

Температура воздуха днем составит +1...+3 °C. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с, а порывы ночью и утром могут достигать 15-20 м/с.

Прогноз погоды в Харьковской области 24 ноября

В регионе похожие погодные условия. Ночью и утром принесут снег и дождь, днем будет сопровождаться мокрым снегом. Слабый гололед и местами вьюга могут осложнить движение по области.

Прогноз погоды в Харьковской области. Скриншот: sinoptik.ua

Температурный режим днем ожидается 0...+5 °C.. Ветер, дующий с востока, будет скорость 7-12 м/с, и местами ожидаются порывы до 15-20 м/с.

Народный прогноз

Обычно с этого дня начинает морозить. Зачастую это бывает снежный день. Если в этот день было сыро и шел снег, ожидали оттепели до 4 декабря. Если день был ясным, вскоре должно быть похолодание. За этим днем предсказывали погоду на предстоящую зиму: если она была теплой, то и зима будет теплой, и наоборот.

Напомним, что жителей Киева и Киевской области предупредили о сложных погодных условиях. Ожидаются сильные порывы ветра, метель и гололедица.