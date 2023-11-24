Прогноз погоди у Харкові та області на 24 листопада

Синоптики попередили про зміни погоди в Харкові сьогодні
За даними обласного гідрометцентру, сьогодні, 24 листопада, у місті Харків та області вранку очікується сніг, а вдень невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Ожеледиця на дорогах може ускладнити рух транспорту, тому водіям рекомендується бути особливо уважними.
Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Якою буде погода в Харкові сьогодні
Мешканці Харкова можуть очікувати різких змін у погодних умовах. Зранку очікується сніг, який змішається з дощем вдень. Також прогнозується слабка ожеледь та місцями хуртовина.
Температура повітря вдень становитеме +1...+3 °C. Південно-західний вітер буде дмухати зі швидкістю 7-12 м/с, а пориви вночі та вранці можуть сягати 15-20 м/с.
Прогноз погоди в Харківській області 24 листопада
У регіоні схожі погодні умови. Ночі та ранки принесуть сніг та дощ, денний час супроводжуватиметься мокрим снігом. Слабка ожеледь та місцями хуртовина можуть ускладнити рух по області.
Температурний режим вдень очікується від 0...+5 °C. Вітер, що дме зі сходу, матиме швидкість 7-12 м/с, і місцями очікуються пориви до 15-20 м/с.
Народний прогноз
Зазвичай з цього дня починає морозити. Часто це буває сніжний день. Якщо цього дня було вогко та йшов сніг, чекали відлиги до 4 грудня. Якщо день був ясним, незабаром мало бути похолодання. За цим днем передбачали погоду на майбутню зиму: якщо він був теплим, то й зима буде теплою, і навпаки.
Нагадаємо, що мешканців Києва та Київської області попередили про складні погодні умови. Очікуються сильні пориви вітру, хуртовина та ожеледиця.
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