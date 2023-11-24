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Синоптики попередили про зміни погоди в Харкові сьогодні

24 листопада 2023 07:45
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Юлія Бойко
Редактор
Прогноз погоди у Харкові та області на 24 листопада
Люди йдуть під снігопадом. Ілюстративне фото: УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

За даними обласного гідрометцентру, сьогодні, 24 листопада, у місті Харків та області вранку очікується сніг, а вдень невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Ожеледиця на дорогах може ускладнити рух транспорту, тому водіям рекомендується бути особливо уважними.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Мешканці Харкова можуть очікувати різких змін у погодних умовах. Зранку очікується сніг, який змішається з дощем вдень. Також прогнозується слабка ожеледь та місцями хуртовина.

Детальний прогноз погоди у Харкові. Скриншот: sinoptik.ua

Температура повітря вдень становитеме +1...+3 °C. Південно-західний вітер буде дмухати зі швидкістю 7-12 м/с, а пориви вночі та вранці можуть сягати 15-20 м/с.

Прогноз погоди в Харківській області 24 листопада

У регіоні схожі погодні умови. Ночі та ранки принесуть сніг та дощ, денний час супроводжуватиметься мокрим снігом. Слабка ожеледь та місцями хуртовина можуть ускладнити рух по області.

Прогноз погоди у Харківській області. Скриншот: sinoptik.ua

Температурний режим вдень очікується від 0...+5 °C. Вітер, що дме зі сходу, матиме швидкість 7-12 м/с, і місцями очікуються пориви до 15-20 м/с.

Народний прогноз

Зазвичай з цього дня починає морозити. Часто це буває сніжний день. Якщо цього дня було вогко та йшов сніг, чекали відлиги до 4 грудня. Якщо день був ясним, незабаром мало бути похолодання. За цим днем передбачали погоду на майбутню зиму: якщо він був теплим, то й зима буде теплою, і навпаки.

Нагадаємо, що мешканців Києва та Київської області попередили про складні погодні умови. Очікуються сильні пориви вітру, хуртовина та ожеледиця.

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