Погода в Харькове 1 февраля - ожидается теплый, но дождливый день

Женщина под зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В Харькове и области в субботу, 1 февраля, ожидается облачная погода, местами с осадками. Столбики термометров будут колебаться в пределах +1...+9 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского РЦГМ в Telegram.

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Прогноз погоды на Харьковщине 1 февраля

1 февраля в Харьковской области будет облачно: ночь пройдет без существенных осадков, днем ожидается дождь. Ночью прогнозируют юго-восточный ветер, а днем северо-западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха составит:

ночью +1...+6 °С;

днем +4...+9 °С.

В Харькове ночью не будет существенных осадков, а днем также пройдет дождь. Ночью ожидается юго-восточный ветер, а днем направление изменится на северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха будет колебаться в пределах:

ночью +2...+4 °С;

днем +5...+7 °С.

Скриншот поста РЦГМ

Ранее народный синоптик Наталья Диденко сообщила, что с начала следующей недели погода в Украине резко изменится.

Также по данным портала Ventusky, уже 5-6 февраля области накроют снегопады, а температура воздуха составит до -12 °C.