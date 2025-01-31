Погода у Харкові 1 лютого — очікується теплий, але дощовий день

Синоптики попередили про зміну погоди у Харкові завтра
У Харкові та області у суботу, 1 лютого, очікується хмарна погода, подекуди з опадами. Стовпчики термометрів коливатимуться в межах +1...+9 °С.
Про це повідомила пресслужба Харківського РЦГМ у Telegram.
Прогноз погоди на Харківщині 1 лютого
1 лютого у Харківській області буде хмарно: ніч пройде без істотних опадів, вдень очікується дощ. Вночі прогнозують південно-східний вітер, а вдень північно-західний, 3-8 м/с.
Температура повітря становитиме:
- вночі +1...+6 °С;
- вдень +4...+9 °С.
У Харкові вночі не буде істотних опадів, а вдень також пройде дощ. Вночі очікується південно-східний вітер, а вдень напрямок зміниться на північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря коливатиметься у межах:
- вночі +2...+4 °С;
- вдень +5...+7 °С.
Раніше народний синоптик Наталка Діденко повідомила, що з початку наступного тижня погода в Україні різко зміниться.
Також за даними порталу Ventusky, вже 5-6 лютого області накриють снігопади, а температура повітря становитиме до -12 °C.
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