Прогноз погоды в Харькове на завтра, 8 октября, от синоптиков.

Ветреная погода. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/ Игорь Кузнецов

Во вторник, 8 октября, в Харьковской области ожидается преимущественно облачная погода с периодическими прояснениями. Синоптики предупреждают о желтом уровне опасности.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове 8 октября

На Харьковщине в ночные и утренние часы возможны дожди, а в некоторых местах возможны грозы. В течение дня синоптики прогнозируют небольшие дожди. Ветер будет западный со скоростью 9-14 м/с, с порывами до 15-20 м/с в дневное время. Температура воздуха будет колебаться от +8 °C до +13 °C ночью, а днем повысится до +13...+18 °C.

В Харькове ночью и утром также ожидается дождь, но днем осадков не будет. Ветер остается западным, со скоростью 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет +10...+12 °C, а днем — +14...+16 °C.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

На 7 и 8 октября для Харьковской области объявлено предупреждение о возможности гроз и сильных порывах ветра со скоростью 15-20 м/с, которые продлятся ночью и утром. Это соответствует и уровню опасности.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Фото: Укргидроментцентр

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко рассказала, что погода в Украине завтра будет преимущественно сухой. Циклон, ставший в понедельник причиной дождей во многих областях, завтра покинет территорию Украины. Только в Сумской, Харьковской и Полтавской области еще могут пройти остатки дождей.

Также на выходных в Киеве в нескольких районах из-за сильного ливня наблюдали подтопление. В течение суток 6 октября в столице зафиксировали рекорд суточного количества осадков.