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Синоптики попередили жителів Харкова про небезпечну погоду завтра

7 жовтня 2024 18:17
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Харкові на завтра, 8 жовтня, від синоптиків
Вітряна погода. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

У вівторок, 8 жовтня, в Харківській області очікується переважно хмарна погода з періодичними проясненнями. Синоптики попереджають про жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

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На Харківщині в нічний та ранковий час можливі дощі, а в деяких місцях можливі грози. Протягом дня синоптики прогнозують незначні дощі. Вітер буде західний, зі швидкістю 9-14 м/с, з поривами до 15-20 м/с у денний час. Температура повітря коливатиметься від + 8 °C до +13 °C вночі, а вдень підвищиться до +13...+18 °C.

В Харкові вночі та вранці також передбачається дощ, але вдень опадів не буде. Вітер залишиться західним, з швидкістю 9-14 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10...+12 °C, а вдень — +14...+16 °C.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища 

На 7 та 8 жовтня для Харківської області оголошено попередження про можливість гроз і сильні пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с, які триватимуть вночі та вранці. Це відповідає І рівню небезпеки.

Небезпечна погода в Харкові 8 жовтня
Попередження про небезпечні метеорологічні явища. Фото: Укргідроментцентр

Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко розповіла, що погода в Україні завтра буде переважно сухою. Циклон, який у понеділок став причиною дощів в багатьох областях, завтра залишить територію України. Лише на Сумщині, Харківщині та Полтавщині ще можуть пройти залишки дощів.

Також на вихідних у Києві в кількох районах через сильну зливу спостерігали підтоплення. Упродовж доби 6 жовтня у столиці зафіксували рекорд добової кількості опадів.

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