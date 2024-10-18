Прогноз погоды в Харькове на завтра 19 октября от Укргидрометцентра.

Люди гуляют в ветреную погоду. Фото: Новости.LIVE/ Игорь Кузнецов

В субботу, 19 октября, в Харьковской области ожидается облачная погода с прояснениями. На территории региона прогнозируются осадки.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского РЦГМ.

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Погода в Харькове 19 октября

Ночью в Харьковской области возможен дождь, а днем в юго-восточной части области пройдут небольшие осадки, в то время как на остальной территории существенных осадков не прогнозируется.

Ветер северо-восточный со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +2 до +7 °C, а днем поднимется до +4...+9 °C.

Температурная карта. Фото: Метеопост

Пожарная опасность

19 октября погодные условия могут способствовать увеличению вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, особенно при наличии источников возгорания, таких как открытый огонь.



Пожарная опасность в Харьковской области. Фото Харьковский РЦГМ

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что погода в Украине завтра, 19 октября, будет солнечной и холодной. В некоторых регионах ожидается дождь.

Также мы писали, что в Украине в течение недели 14-20 октября ожидается местами облачная и дождливая погода.