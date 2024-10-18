Прогноз погоди в Харкові на завтра 19 жовтня від Укргідрометцентру

Люди гуляють у вітряну погоду. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов

У суботу, 19 жовтня, на Харківщині очікується хмарна погода з проясненнями. На території регіону прогнозуються опади.

Про це повідомила пресслужба Харківського РЦГМ.

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Вночі на Харківщині можливий дощ, а вдень у південно-східній частині області пройдуть невеликі опади, тоді як на решті території суттєвих опадів не прогнозується.

Вітер північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +2 °C до +7 °C, а вдень підніметься до +4...+9 °C.

Температурна карта. Фото: Метеопост

Пожежна небезпека

19 жовтня погодні умови можуть сприяти збільшенню ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, особливо за наявності джерел займання, таких як відкритий вогонь.



Пожежна небезпека на Харківщині. Фото Харківський РЦГМ

Раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що погода в Україні завтра, 19 жовтня, буде сонячною та холодною. У деяких регіонах очікуються дощі.

Також ми писали, що в Україні протягом тижня, 14-20 жовтня, очікується місцями хмарна та дощова погода.