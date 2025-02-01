Синоптики предупредили о сложных погодных условиях на Харьковщине 2 февраля

Синоптики предупредили о сложных погодных условиях на Харьковщине
В Харьковской области в воскресенье, 2 января, ожидается облачная погода. Жителям региона стоит быть готовыми к дождю и мокрому снегу ночью, однако днем обойдется без существенных осадков.
Об этом сообщили в Харьковском центре гидрометеорологии.
Погода в Харьковской области 2 февраля
В Харьковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью возможны небольшие осадки, а именно дождь, который может перейти в мокрый снег.
Днем обойдется без существенных осадков. Возможны слабый гололед, на дорогах местами гололедица.
Ветер западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью от -2...+3 °С;
- днем 0...+5 °С.
Погода в Харькове 2 февраля
В Харькове будет облачно с прояснениями. Ночью возможны небольшие осадки, а именно дождь с переходом в снег и мокрый снег.
Днем существенных осадков не предвидится. Также будет слабый гололед.
Ветер западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью около 0 °С;
- днем +1...+3 °С.
Напомним, астросиноптики назвали самые опасные дни с магнитными бурями для метеозависимых в феврале.
Также мы писали, что по данным сайта Ventusky, в начале февраля ожидаются снегопады на два дня.
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