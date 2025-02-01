Синоптики предупредили о сложных погодных условиях на Харьковщине 2 февраля

Женщина идет в мокрый снег. Фото: Новини.LIVE

В Харьковской области в воскресенье, 2 января, ожидается облачная погода. Жителям региона стоит быть готовыми к дождю и мокрому снегу ночью, однако днем обойдется без существенных осадков.

Об этом сообщили в Харьковском центре гидрометеорологии.

Читайте также:

Погода в Харьковской области 2 февраля

В Харьковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью возможны небольшие осадки, а именно дождь, который может перейти в мокрый снег.

Днем обойдется без существенных осадков. Возможны слабый гололед, на дорогах местами гололедица.

Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью от -2...+3 °С;

днем 0...+5 °С.

Погода на Харьковщине. Фото: скриншот

Погода в Харькове 2 февраля

В Харькове будет облачно с прояснениями. Ночью возможны небольшие осадки, а именно дождь с переходом в снег и мокрый снег.

Днем существенных осадков не предвидится. Также будет слабый гололед.

Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью около 0 °С;

днем +1...+3 °С.

Погода на Харьковщине. Фото: скриншот

Напомним, астросиноптики назвали самые опасные дни с магнитными бурями для метеозависимых в феврале.

Также мы писали, что по данным сайта Ventusky, в начале февраля ожидаются снегопады на два дня.