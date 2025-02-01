Синоптики попередили про складні погодні умови на Харківщині 2 лютого

Синоптики попередили про складні погодні умови на Харківщині
У Харківській області у неділю, 2 лютого, очікується хмарна погода. Мешканцям регіону варто бути готовими до дощу та мокрого снігу вночі, проте вдень обійдеться без істотних опадів.
Про це повідомили у Харківському центрі гідрометеорології.
Погода в Харківській області 2 лютого
У Харківській області очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі можливі невеликі опади, а саме дощ, який може перейти у мокрий сніг.
Вдень обійдеться без істотних опадів. Можливі слабка ожеледь, на дорогах місцями ожеледиця.
Вітер західний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі від -2...+3 °С;
- вдень 0...+5 °С.
Погода у Харкові 2 лютого
У Харкові буде хмарно з проясненнями. Вночі можливі невеликі опади, а саме дощ з переходом у сніг і мокрий сніг.
Вдень істотних опадів не передбачається. Також буде слабка ожеледь.
Вітер західний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі близько 0 °С;
- вдень +1...+3 °С.
Нагадаємо, астросиноптики назвали найнебезпечніші дні з магнітними бурями для метеозалежних у лютому.
Також ми писали, що за даними сайту Ventusky, на початку лютого очікуються снігопади на два дні.
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