Погода в Харькове 3 октября — синоптики прогнозируют похолодание

Женщина на улице смотрит в телефон. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харькове завтра, 3 октября, будет сухая и солнечная. Жителей области предупредили о ночных заморозках.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре гидрометеорологии в среду, 2 октября.

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Погода в Харькове 3 октября. Фото: скриншот

Погода в Харькове 3 октября

В четверг, 3 октября, осадки в Харькове не прогнозируются.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью упадет до +7...+9 °C тепла, днем воздух прогреется до +22...+24 °C.

Погода в Харьковской области 3 октября. Фото: скриншот

Прогноз по Харьковской области на 3 октября

В Харьковской области 3 октября также сухо и солнечно, ветер южный, 7-12 м/с.

Ночью синоптики прогнозируют до +4...+9 °C, на поверхности почвы местами обещают заморозки 0...-2 °C. Днем воздух прогреется до +20...+25 °C.

Напомним, 3 октября в Одессе также будет немного прохладнее. Впрочем, осадков и сильного ветра синоптики не прогнозируют — только легкое волнение на море.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Львовской области 3 октября ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью пройдут умеренные дожди, а днем — небольшие осадки.