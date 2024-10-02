Погода в Харькове 3 октября — синоптики прогнозируют похолодание

Синоптики предупреждают Харьковщину о заморозках — как завтра упадет температура
Погода в Харькове завтра, 3 октября, будет сухая и солнечная. Жителей области предупредили о ночных заморозках.
Об этом сообщили в Харьковском региональном центре гидрометеорологии в среду, 2 октября.
Погода в Харькове 3 октября
В четверг, 3 октября, осадки в Харькове не прогнозируются.
Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью упадет до +7...+9 °C тепла, днем воздух прогреется до +22...+24 °C.
Прогноз по Харьковской области на 3 октября
В Харьковской области 3 октября также сухо и солнечно, ветер южный, 7-12 м/с.
Ночью синоптики прогнозируют до +4...+9 °C, на поверхности почвы местами обещают заморозки 0...-2 °C. Днем воздух прогреется до +20...+25 °C.
Напомним, 3 октября в Одессе также будет немного прохладнее. Впрочем, осадков и сильного ветра синоптики не прогнозируют — только легкое волнение на море.
Также Новини.LIVE сообщали, что в Львовской области 3 октября ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью пройдут умеренные дожди, а днем — небольшие осадки.
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