Погода у Харкові 3 жовтня — синоптики прогнозують похолодання

Жінка на вулиці дивиться в телефон. Фото: Новини.LIVE

Погода у Харкові завтра, 3 жовтня, буде сухою та сонячною. Жителів області попередили про нічні заморозки.

Про це повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології у середу, 2 жовтня.

Читайте також:

Погода у Харкові 3 жовтня. Фото: скриншот

Погода у Харкові 3 жовтня

У четвер, 3 жовтня, опадів у Харкові не прогнозують.

Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі впаде до +7...+9 °C тепла, вдень повітря прогріється до +22...+24 °C.

Погода в Харківській області 3 жовтня. Фото: скриншот

Прогноз по Харківщині на 3 жовтня

У Харківській області 3 жовтня також буде сухо та сонячно, вітер південний, 7-12 м/с.

Вночі синоптики прогнозують до +4...+9 °C, на поверхні ґрунту місцями обіцяють заморозки 0...-2 °C. Вдень повітря прогріється до +20...+25 °C.

Нагадаємо, 3 жовтня в Одесі також буде трохи прохолодніше. Втім, опадів і сильного вітру синоптики не прогнозують — тільки легке хвилювання на морі.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у Львівській області 3 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі пройдуть помірні дощі, а вдень — невеликі опади.