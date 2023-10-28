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Синоптики предупреждают о сильном ветре — погода в Харькове в эти выходные

28 октября 2023 08:25
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Прогноз погоды в Харькове и области на выходных 28-29 октября
Прохожие с зонтиком в непогоду. Иллюстрированное фото: УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В эти выходные, 28-29 октября, в Харькове ожидается облачная погода с прояснениями. Также синоптики прогнозируют порывы ветра до 20 м/с, местами — 25 м/с.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Какая будет погода в Харькове 28 октября

Суббота, 28 октября, начнется с облачной погоды с дождями и туманом. Ночью и утром в области пройдет небольшой дождь, а днем он будет преимущественно на востоке области, тогда как на западе будет сухо.

Ветер утром и днем будет дуть с запада, и на некоторых участках может достигать скорости до 25 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13°C, днем поднимется до +14...+19°C. В Харькове ночной дождь ослабеет к середине и дню, а после ожидается сухая погода.

Подробный прогноз погоды в Харькове. Скриншот: sinoptik.ua

Не смотря на небольшой дождь утром, не забывайте о предупреждении об опасных метеорологических явлениях. Утром и в течение дня сильный ветер со скоростью 15-20 м/с (I уровень опасности).

Прогноз погоды в Харькове 22 октября

В воскресенье, 29 октября, в Харькове и Харьковской области облачная погода с прояснениями продлится в течение дня. Без осадков, и небо будет ясным.

Температура воздуха ночью +3...+8°C, днем поднимется до +10...+15°C.

Подробный прогноз погоды в Харькове. Скриншот: sinoptik.ua

Напомним, что синоптик Диденко рассказала, чего ждать от погоды на выходных и предупредила об опасности.

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