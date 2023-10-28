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Синоптики попереджають про сильний вітер — погода у Харкові цими вихідними

28 жовтня 2023 08:25
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Прогноз погоди у Харкові та області на вихідних 28-29 жовтня
Перехожі з парасолькою в негоду. Ілюстроване фото: УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Цими вихідними, 28-29 жовтня, у Харкові очікується хмарна погода з проясненнями. Також синоптики прогнозують пориви вітру до 20 м/с, місцями — 25 м/с

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Якою буде погода в Харкові 28 жовтня

Субота, 28 жовтня, розпочнеться з хмарної погоди з можливими дощами та туманом. Вночі і вранці області пройде невеликий дощ, а вдень дощити буде переважно на сході області, тоді як на заході буде сухо.

Вітер вранці та вдень буде дмухати із заходу, і на деяких ділянках може досягати швидкості до 25 м/с. Температура повітря вночі + 8 ... +13°C, вдень підніметься до +14 ...+19°C. У Харкові нічний дощ послабшає до середини і дня, а вдень очікується суха погода.

Детальний прогноз погоди у Харкові. Скриншот: sinoptik.ua

Не дивлячись на невеликий дощ уранці, не забувайте про попередження про небезпечні метеорологічні явища. Вранці та протягом дня сильний вітер зі швидкістю 15-20 м/с (I рівень небезпеки).

Прогноз погоди в Харкові 22 жовтня

У неділю, 29 жовтня, в Харкові та на Харківщині хмарна погода з проясненнями триватиме впродовж дня. Без істотних опадів, і небо буде ясним.

Температура повітря вночі +3...+8°C, вдень підніметься до +10...+15°C.

Детальний прогноз погоди у Харкові. Скриншот: sinoptik.ua

Нагадаємо, що синоптик Діденко розповіла, чого чекати від погоди на вихідних, і попередила про небезпеку. 

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