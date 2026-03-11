Какой будет погода в Харькове 12 марта - полный прогноз погоды на завтра

Люди прогуливаются в теплую погоду. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 12 марта, в Харькове и Харьковской области температура воздуха поднимется до 17° тепла. Синоптики отмечают, что погода будет малооблачной и без осадков.

Об этом сообщает Харьковский региональный гидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Какая погода будет в Харькове завтра

В Харьковской области ночью температура воздуха будет колебаться от 3° тепла до 2º мороза, а в день ожидается 12 - 17º тепла. Также, по словам синоптиков, на Харьковщине будет дуть легкий ветер — 5 - 10 м/с.

В Харькове ночью будет несколько теплее, по данным гидрометцентра температура воздуха будет держаться около 0. А днем — 3 - 15º тепла.

Прогноз погоды в Харькове 12 марта. Фото: скриншот

Напомним, по данным синоптика Наталки Диденко завтра, 12 марта, погода в Украине будет теплой и без осадков. Однако, уже с 17 марта возможно снижение температуры воздуха.

Также мы рассказывали, какой погода в Украине будет в течение всей недели. Синоптики обещали, что в некоторых регионах воздух прогреется до +19º.