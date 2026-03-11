Погода у Харкові на 12 березня - синоптики потішили прогнозом

Люди прогулюються у теплу погоду. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 12 березня, у Харкові та Харківській області температура повітря підніметься до 17° тепла. Синоптики зазначають, що погода буде малохмарною та без опадів.

Про це повідомляє Харківський регіональний гідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Яка погода буде у Харкові завтра

У Харківській області вночі температура повітря коливатиметься від 3° тепла до 2º морозу, а в день очікується 12 – 17º тепла. Також, за словами синоптиків, на Харківщині дутиме легкий вітер — 5 – 10 м/с.

У Харкові вночі буде дещо тепліше, за даними гідрометцентру температура повітря триматиметься близько 0. А вдень — 3 – 15º тепла.

Прогноз погоди у Харкові 12 березня. Фото: скриншот

Нагадаємо, за даними синоптика Наталки Діденко завтра, 12 березня, погода в Україні буде теплою та без опадів. Проте, вже з 17 березня можливе зниження температури повітря.

Також ми розповідали, якою погода в Україні буде протягом всього тижня. Синоптики обіцяли, що у деяких регіонах повітря прогріється до +19º.