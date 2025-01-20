Погода в Харькове 20 января - синоптики даои прогноз

Синоптики сообщили, как изменится погода на Харьковщине
В Харьковской области во вторник, 21 января, ожидается облачная погода. Обойдется без осадков, однако стоит остерегаться тумана и гололеда. Максимальная температура воздуха будет достигать +5 °С.
Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Погода в Харьковской области 21 января
В Харьковской области ожидается переменная облачность. Обойдется без существенных осадков. Возможны слабый туман и гололед.
Ветер ночью северный, 5-10 м/с, днем юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- ночью 0...-5 °С;
- днем 0...+5°С.
Погода в Харькове 21 января
В Харькове значительных осадков не ожидается.
Ветер ночью северный, 5-10 м/с, днем юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- ночью -1...-3°С,
- днем +1...+3°С.
Напомним, синоптик Наталья Диденко дала прогноз на январь. По ее словам, 30 января ожидается чрезвычайно теплая погода — до +20 °С.
Синоптики Meteoprog предупреждали, что во второй половине этой недели западные воздушные массы принесут в Украину потепление и оттепель.
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