Погода в Харькове 20 января - синоптики даои прогноз

Холодная погода в Харькове. Фото: Гвара Медиа

В Харьковской области во вторник, 21 января, ожидается облачная погода. Обойдется без осадков, однако стоит остерегаться тумана и гололеда. Максимальная температура воздуха будет достигать +5 °С.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода в Харьковской области 21 января

В Харьковской области ожидается переменная облачность. Обойдется без существенных осадков. Возможны слабый туман и гололед.

Ветер ночью северный, 5-10 м/с, днем юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

ночью 0...-5 °С;

днем 0...+5°С.

Погода в Харькове 21 января

В Харькове значительных осадков не ожидается.

Ветер ночью северный, 5-10 м/с, днем юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

ночью -1...-3°С,

днем +1...+3°С.

Погода на Харьковщине. Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Напомним, синоптик Наталья Диденко дала прогноз на январь. По ее словам, 30 января ожидается чрезвычайно теплая погода — до +20 °С.

Синоптики Meteoprog предупреждали, что во второй половине этой недели западные воздушные массы принесут в Украину потепление и оттепель.