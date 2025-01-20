Погода у Харкові 20 січня — синоптики даои прогноз

Синоптики повідомили, як зміниться погода на Харківщині
У Харківській області у вівторок, 21 січня, очікується хмарна погода. Обійдеться без опадів, проте варто остерігатися туману і ожеледиці. Максимальна температура повітря сягатиме +5 °С.
Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Погода в Харківській області 21 січня
У Харківській області очікується мінлива хмарність. Обійдеться без істотних опадів. Можливі слабкий туман і ожеледь.
Вітер вночі північний, 5-10 м/с, вдень південно-східний, 7-12 м/с.
Температура повітря:
- вночі 0...-5 °С;
- вдень 0...+5 °С.
Погода в Харкові 21 січня
У Харкові значних опадів не очікується.
Вітер вночі північний, 5-10 м/с, вдень південно-східний, 7-12 м/с.
Температура повітря:
- вночі -1...-3 °С,
- вдень +1...+3 °С.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко дала прогноз на січень. За її словами, 30 січня очікується надзвичайно тепла погода — до +20 °С.
Синоптики Meteoprog попереджали, що у другій половині цього тижня західні повітряні маси принесуть в Україну потепління й відлигу.
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