Погода у Харкові 20 січня — синоптики даои прогноз

Холодна погода у Харкові. Фото: Ґвара Медіа

У Харківській області у вівторок, 21 січня, очікується хмарна погода. Обійдеться без опадів, проте варто остерігатися туману і ожеледиці. Максимальна температура повітря сягатиме +5 °С.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода в Харківській області 21 січня

У Харківській області очікується мінлива хмарність. Обійдеться без істотних опадів. Можливі слабкий туман і ожеледь.

Вітер вночі північний, 5-10 м/с, вдень південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

вночі 0...-5 °С;

вдень 0...+5 °С.

Погода в Харкові 21 січня

У Харкові значних опадів не очікується.

Вітер вночі північний, 5-10 м/с, вдень південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

вночі -1...-3 °С,

вдень +1...+3 °С.

Погода на Харківщині. Фото: Харківський регіональний центр з гідрометеорології

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко дала прогноз на січень. За її словами, 30 січня очікується надзвичайно тепла погода — до +20 °С.

Синоптики Meteoprog попереджали, що у другій половині цього тижня західні повітряні маси принесуть в Україну потепління й відлигу.