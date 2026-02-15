Прогноз погоды в Харькове на 16 февраля — синоптики предупредили об опасности

Женщина зимой на улице. Фото: Новини.LIVE

В Харькове и области в понедельник, 16 февраля, объявлен первый уровень опасности. Ожидается значительный дождь с мокрым снегом.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды в Харькове на 16 февраля

В городе в понедельник прогнозируют значительный дождь с мокрым снегом. Облачно будет в течение всего дня. На дорогах ожидается гололедица.

Ночью будет юго-восточный ветер с переходом днем на западный, 7-12 м/с. Утром и днем ожидаются порывы ветра, 15-20 м/с. Ночью синоптики прогнозируют 0...-2 °С, днем +3...+5 °С.

Прогноз погоды в Харькове и области на 16 февраля. Фото: скриншот

Погода на Харьковщине 16 февраля

В Харьковской области также будет облачно и с осадками. Ожидается значительный дождь с мокрым снегом. На дорогах будет гололедица.

Ветер ночью — юго-восточный, 7-12 м/с. Утром и днем будут сильные порывы, 15-20 м/с. Ночью синоптики прогнозируют -1...+4 °С, днем +2...+7 °С.

Предупреждение об опасности

В гидрометцентре отмечают, что в понедельник в Харькове и области объявлен первый уровень опасности, желтый, из-за осадков и гололеда. Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.

Предупреждение от синоптиков на 16 февраля. Фото: скриншот

