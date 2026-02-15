Прогноз погоды в Харькове на 16 февраля — синоптики предупредили об опасности

Синоптики предупредили об опасной погоде в Харькове завтра
В Харькове и области в понедельник, 16 февраля, объявлен первый уровень опасности. Ожидается значительный дождь с мокрым снегом.
Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.
Прогноз погоды в Харькове на 16 февраля
В городе в понедельник прогнозируют значительный дождь с мокрым снегом. Облачно будет в течение всего дня. На дорогах ожидается гололедица.
Ночью будет юго-восточный ветер с переходом днем на западный, 7-12 м/с. Утром и днем ожидаются порывы ветра, 15-20 м/с. Ночью синоптики прогнозируют 0...-2 °С, днем +3...+5 °С.
Погода на Харьковщине 16 февраля
В Харьковской области также будет облачно и с осадками. Ожидается значительный дождь с мокрым снегом. На дорогах будет гололедица.
Ветер ночью — юго-восточный, 7-12 м/с. Утром и днем будут сильные порывы, 15-20 м/с. Ночью синоптики прогнозируют -1...+4 °С, днем +2...+7 °С.
Предупреждение об опасности
В гидрометцентре отмечают, что в понедельник в Харькове и области объявлен первый уровень опасности, желтый, из-за осадков и гололеда. Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.
Напомним, ранее мы писали о том, будут ли сегодня магнитные бури. На Солнце произошло несколько вспышек.
Также мы рассказывали о том, что сурок Тимка дал прогноз по началу весны в Украине — когда можно полностью забыть о холоде.
Читайте Новини.LIVE!