Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Синоптики предупредили об опасной погоде в Харькове завтра

Синоптики предупредили об опасной погоде в Харькове завтра

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 15:05
Прогноз погоды в Харькове на 16 февраля — синоптики предупредили об опасности
Женщина зимой на улице. Фото: Новини.LIVE

В Харькове и области в понедельник, 16 февраля, объявлен первый уровень опасности. Ожидается значительный дождь с мокрым снегом.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Прогноз погоды в Харькове на 16 февраля

В городе в понедельник прогнозируют значительный дождь с мокрым снегом. Облачно будет в течение всего дня. На дорогах ожидается гололедица.

Ночью будет юго-восточный ветер с переходом днем на западный, 7-12 м/с. Утром и днем ожидаются порывы ветра, 15-20 м/с. Ночью синоптики прогнозируют 0...-2 °С, днем +3...+5 °С.

Прогноз погоди у Харкові на 16 лютого
Прогноз погоды в Харькове и области на 16 февраля. Фото: скриншот

Погода на Харьковщине 16 февраля

В Харьковской области также будет облачно и с осадками. Ожидается значительный дождь с мокрым снегом. На дорогах будет гололедица.

Ветер ночью — юго-восточный, 7-12 м/с. Утром и днем будут сильные порывы, 15-20 м/с. Ночью синоптики прогнозируют -1...+4 °С, днем +2...+7 °С.

Предупреждение об опасности

В гидрометцентре отмечают, что в понедельник в Харькове и области объявлен первый уровень опасности, желтый, из-за осадков и гололеда. Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.

Прогноз погоди у Харкові на 16 лютого
Предупреждение от синоптиков на 16 февраля. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы писали о том, будут ли сегодня магнитные бури. На Солнце произошло несколько вспышек.

Также мы рассказывали о том, что сурок Тимка дал прогноз по началу весны в Украине — когда можно полностью забыть о холоде.

Ваша пробная версия Premium закончилась

погода Харьков снег синоптик дождь прогноз погоды
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации