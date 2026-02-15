Відео
Відео

Синоптики попередили про небезпечну погоду у Харкові завтра

Синоптики попередили про небезпечну погоду у Харкові завтра

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 15:05
Прогноз погоди у Харкові на 16 лютого — синоптики попередили про небезпеку
Жінка взимку на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У Харкові та області в понеділок, 16 лютого, оголошено перший рівень небезпечності. Очікується значний дощ з мокрим снігом.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Прогноз погоди у Харкові на 16 лютого

У місті в понеділок прогнозують значний дощ з мокрим снігом. Хмарно буде протягом усього дня. На дорогах очікується ожеледиця.

Вночі буде південно-східний вітер з переходом вдень на західний, 7-12 м/с. Вранці та вдень очікуються пориви вітру, 15-20 м/с. Вночі синоптики прогнозують 0...-2 °С, вдень +3...+5 °С.

Прогноз погоди у Харкові на 16 лютого
Прогноз погоди у Харкові та області на 16 лютого. Фото: скриншот

Погода на Харківщині 16 лютого

У Харківській області також буде хмарно та з опадами. Очікується значний дощ з мокрим снігом. На дорогах буде ожеледиця.

Вітер вночі — південно-східний, 7-12 м/с. Вранці та вдень будуть сильні пориви, 15-20 м/с. Вночі синоптики прогнозують -1...+4 °С, вдень +2...+7 °С.

Попередження про небезпеку

У гідрометцентрі наголошують, що в понеділок у Харкові та області оголошено перший рівень небезпечності, жовтий, через опади та ожеледицю. Водіїв та пішоходів просять бути уважними й обережними.

Прогноз погоди у Харкові на 16 лютого
Попередження від синоптиків на 16 лютого. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи будуть сьогодні магнітні бурі. На Сонці сталося кілька спалахів.

Також ми розповідали про те, що бабак Тимка дав прогноз щодо початку весни в Україні — коли можна повністю забути про холод.

погода Харків сніг синоптик дощ прогноз погоди
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
