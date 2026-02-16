Прогноз погоды в Харькове и области 17 февраля - будет ли снег

Снежная погода. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 17 февраля, в Харькове и области ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируют, однако на дорогах сохранится гололедица, поэтому водителям и пешеходам стоит быть осторожными.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

Прогноз погоды в Харькове и области на 17 февраля

По области ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -5...-10 °C, днем — -1...-6 °C.

В Харькове также без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8...-10 °C, днем -3...-5 °C мороза.

Карта погоды на 17 февраля. Фото: pogodairadar.com.ua

