Прогноз погоди у Харкові та області 17 лютого — чи буде сніг

Синоптики попередили, чи чекати снігу в Харкові завтра
У вівторок,17 лютого, в Харкові та області очікується хмарна погода з проясненнями. Істотних опадів не прогнозують, однак на дорогах збережеться ожеледиця, тож водіям і пішоходам варто бути обережними.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз Харківського регіонального центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди у Харкові та області на 17 лютого
По області вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -5...-10 °C, вдень — -1...-6 °C.
У Харкові також без істотних опадів, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -8...-10 °C, вдень -3...-5 °C морозу.
