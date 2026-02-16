Прогноз погоди у Харкові та області 17 лютого — чи буде сніг

Снігова погода. Фото: Новини.LIVE

У вівторок,17 лютого, в Харкові та області очікується хмарна погода з проясненнями. Істотних опадів не прогнозують, однак на дорогах збережеться ожеледиця, тож водіям і пішоходам варто бути обережними.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

Реклама

Читайте також:

Прогноз погоди у Харкові та області на 17 лютого

По області вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -5...-10 °C, вдень — -1...-6 °C.

У Харкові також без істотних опадів, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -8...-10 °C, вдень -3...-5 °C морозу.

Карта погоди на 17 лютого. Фото: pogodairadar.com.ua

Нагадаємо, синоптики попередили про опади, що насуються на Україну, — прогноз погоди на тиждень.

Також ми писали прогноз магнітних бур на сьогодні і чи варто хвилюватися метеозалежним.