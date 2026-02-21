Видео
Україна
Видео

В Харькове завтра прогнозируют туман и мороз до -16°C

В Харькове завтра прогнозируют туман и мороз до -16°C

Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 14:44
Погода в Харкове 22 февраля — прогноз синоптиков на завтра
Туман в Харькове. Фото: Редпост

В воскресенье, 22 февраля, в Харькове и области ожидается морозная, но преимущественно сухая погода. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах и слабом тумане в ночные и утренние часы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

Прогноз погоды в Харькове и области на 22 февраля

По прогнозу, в области будет переменная облачность без осадков. Ночью и утром возможен слабый туман, что может затруднять видимость. На автодорогах будет сохраняться гололедица.

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха по области ночью составит -11...-16 °C, днем — от -4 °C до +1 °C.

В Харькове также прогнозируют переменную облачность без осадков. Ночью и утром возможен слабый туман, на дорогах - гололедица. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха в городе ночью будет колебаться в пределах -13...-15 °C, днем — около 0 °C.

Прогноз погоди на 22 лютого в Харкові
Карта погоды на 22 февраля. Фото: meteopost.com

Погода в Украине

Ранее синоптики рассказали, какая погода ждет украинцев в выходные 21-22 февраля. В большинстве областей столбики термометров будут показывать сильные морозы.

А также синоптик Наталья Птуха ответила, когда в Украину придет потепление. По ее словам, ночью в регионах еще возможны морозы, однако днем температура значительно повысится.

Альбина Заречная
Автор:
Альбина Заречная
