Прогноз погоди у Харкові та області 22 лютого — чи буде мороз

Синоптики попереджають харків'ян про мороз до -16°C і туман
У неділю, 22 лютого, у Харкові та області очікується морозна, але переважно суха погода. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах і слабкий туман у нічні та ранкові години.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз Харківського регіонального центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди у Харкові та області на 22 лютого
За прогнозом, в області буде мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці можливий слабкий туман, що може ускладнювати видимість. На автошляхах зберігатиметься ожеледиця.
Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме -11…-16 °C, удень — від -4 °C до +1 °C.
У Харкові також прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вночі та вранці можливий слабкий туман, на дорогах — ожеледиця. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.
Температура повітря в місті вночі коливатиметься в межах -13…-15 °C, вдень — близько 0 °C.
Погода в Україні
Раніше синоптики розповіли, яка погода чекає українців у вихідні 21-22 лютого. У більшості областей стовпчики термометрів показуватимуть сильні морози.
А також синоптик Наталія Птуха відповіла, коли до України прийде потепління. За її словами, вночі в регіонах ще можливі морози, однак вдень температура значно підвищиться.
Читайте Новини.LIVE!