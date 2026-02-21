Прогноз погоди у Харкові та області 22 лютого — чи буде мороз

Туман у Харкові. Фото: Редпост

У неділю, 22 лютого, у Харкові та області очікується морозна, але переважно суха погода. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах і слабкий туман у нічні та ранкові години.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

Читайте також:

Прогноз погоди у Харкові та області на 22 лютого

За прогнозом, в області буде мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці можливий слабкий туман, що може ускладнювати видимість. На автошляхах зберігатиметься ожеледиця.

Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме -11…-16 °C, удень — від -4 °C до +1 °C.

У Харкові також прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вночі та вранці можливий слабкий туман, на дорогах — ожеледиця. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря в місті вночі коливатиметься в межах -13…-15 °C, вдень — близько 0 °C.

Карта погоди на 22 лютого. Фото: meteopost.com

Погода в Україні

Раніше синоптики розповіли, яка погода чекає українців у вихідні 21-22 лютого. У більшості областей стовпчики термометрів показуватимуть сильні морози.

А також синоптик Наталія Птуха відповіла, коли до України прийде потепління. За її словами, вночі в регіонах ще можливі морози, однак вдень температура значно підвищиться.