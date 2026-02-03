Прогноз погоды в Харькове и области на 4 февраля — ударят сильные морозы

Девушка в холодную погоду на улице. Фото: Новини.LIVE

Зима еще не собирается отступать. В среду, 4 февраля, Харьковскую область окутают сильные морозы. Синоптики предупреждают жителей региона об опасных метеорологических явлениях.

Об этом сообщили синоптики Харьковского регионального гидрометцентра.

Реклама

Читайте также:

Прогноз погоды в Харькове на 4 февраля

В самом Харькове завтра будет несколько ниже температура, чем в области. Синоптики прогнозируют ночью -21...-23 °C, а днем ожидается -11...-13 °C. Осадков ждать не стоит, однако утром и ночью город накроет туман.

На дорогах будет гололедица, поэтому харьковчанам стоит быть осторожными. Ветер переменных направлений — 3-8 м/с.

Прогноз погоды в Харькове и Харьковской области на 4 февраля. Фото: скриншот

Какой будет погода в Харьковской области 4 февраля

В Харьковской области прогнозируют переменную облачность. Существенных осадков не ожидается, однако будет слабый туман. На дорогах — гололедица.

Ветер переменных направлений — 3-8 м/с. Ночью синоптики прогнозируют -20...-25 °C, днем -10...-15 °C.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Синоптики предупреждают жителей региона об опасных метеорологических явлениях. 4 февраля в городе и области будет гололед. На дорогах — гололедица.

Предупреждение об опасных погодных условиях на Харьковщине 4 февраля. Фото: скриншот

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными. На Харьковщине в среду объявлен I уровень опасности — желтый.

Напомним, ранее мы писали о том, когда в Украину придет настоящая весна. Погоду спрогнозировал сурок Тимка.

Также мы рассказывали о том, какой будет погода в течение этой недели — прогноз для всех регионов.