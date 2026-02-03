Відео
Головна Харків Синоптики попереджають харків'ян про аномальні морози завтра

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 16:25
Прогноз погоди у Харкові та області на 4 лютого — вдарять сильні морози
Дівчина в холодну погоду на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Зима ще не збирається відступати. У середу, 4 лютого, Харківщину окутають сильні морози. Синоптики попереджають жителів регіону про небезпечні метеорологічні явища.

Про це повідомили синоптики Харківського регіонального гідрометцентру.

Читайте також:

Прогноз погоди у Харкові на 4 лютого

У самому Харкові завтра буде дещо нижча температура, ніж в області. Синоптики прогнозують вночі -21...-23 °C, а вдень очікується -11...-13 °C. Опадів чекати не варто, однак вранці та вночі місто накриє туман.

На дорогах буде ожеледиця, тому харків'янам варто бути обережними. Вітер змінних напрямків — 3-8 м/с.

Якою буде погода у Харкові 4 лютого
Прогноз погоди у Харкові та Харківській області на 4 лютого. Фото: скриншот

Якою буде погода у Харківській області 4 лютого

У Харківській області прогнозують мінливу хмарність. Істотних опадів не очікується, однак буде слабкий туман. На дорогах — ожеледиця.

Вітер змінних напрямків — 3-8 м/с. Вночі синоптики прогнозують -20...-25 °C, вдень -10...-15 °C.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Синоптики попереджають жителів регіону про небезпечні метеорологічні явища. 4 лютого у місті та області буде ожеледь. На дорогах — ожеледиця.

Якою буде погода у Харкові 4 лютого
Попередження про небезпечні погодні умови на Харківщині 4 лютого. Фото: скриншот

Водіїв та пішоходів просять бути уважними і обережними. На Харківщині у середу оголошено I рівень небезпечності — жовтий.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли до України прийде справжня весна. Погоду спрогнозував бабак Тимко.

Також ми розповідали про те, якою буде погода протягом цього тижня — прогноз для усіх регіонів.

погода Харків Харківська область синоптик прогноз погоди
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
