Прогноз погоди у Харкові та області на 4 лютого — вдарять сильні морози

Зима ще не збирається відступати. У середу, 4 лютого, Харківщину окутають сильні морози. Синоптики попереджають жителів регіону про небезпечні метеорологічні явища.

Про це повідомили синоптики Харківського регіонального гідрометцентру.

Прогноз погоди у Харкові на 4 лютого

У самому Харкові завтра буде дещо нижча температура, ніж в області. Синоптики прогнозують вночі -21...-23 °C, а вдень очікується -11...-13 °C. Опадів чекати не варто, однак вранці та вночі місто накриє туман.

На дорогах буде ожеледиця, тому харків'янам варто бути обережними. Вітер змінних напрямків — 3-8 м/с.

Прогноз погоди у Харкові та Харківській області на 4 лютого. Фото: скриншот

Якою буде погода у Харківській області 4 лютого

У Харківській області прогнозують мінливу хмарність. Істотних опадів не очікується, однак буде слабкий туман. На дорогах — ожеледиця.

Вітер змінних напрямків — 3-8 м/с. Вночі синоптики прогнозують -20...-25 °C, вдень -10...-15 °C.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Синоптики попереджають жителів регіону про небезпечні метеорологічні явища. 4 лютого у місті та області буде ожеледь. На дорогах — ожеледиця.

Попередження про небезпечні погодні умови на Харківщині 4 лютого. Фото: скриншот

Водіїв та пішоходів просять бути уважними і обережними. На Харківщині у середу оголошено I рівень небезпечності — жовтий.

