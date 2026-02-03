Прогноз погоди у Харкові та області на 4 лютого — вдарять сильні морози

Синоптики попереджають харків'ян про аномальні морози завтра
Зима ще не збирається відступати. У середу, 4 лютого, Харківщину окутають сильні морози. Синоптики попереджають жителів регіону про небезпечні метеорологічні явища.
Про це повідомили синоптики Харківського регіонального гідрометцентру.
Прогноз погоди у Харкові на 4 лютого
У самому Харкові завтра буде дещо нижча температура, ніж в області. Синоптики прогнозують вночі -21...-23 °C, а вдень очікується -11...-13 °C. Опадів чекати не варто, однак вранці та вночі місто накриє туман.
На дорогах буде ожеледиця, тому харків'янам варто бути обережними. Вітер змінних напрямків — 3-8 м/с.
Якою буде погода у Харківській області 4 лютого
У Харківській області прогнозують мінливу хмарність. Істотних опадів не очікується, однак буде слабкий туман. На дорогах — ожеледиця.
Вітер змінних напрямків — 3-8 м/с. Вночі синоптики прогнозують -20...-25 °C, вдень -10...-15 °C.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища
Синоптики попереджають жителів регіону про небезпечні метеорологічні явища. 4 лютого у місті та області буде ожеледь. На дорогах — ожеледиця.
Водіїв та пішоходів просять бути уважними і обережними. На Харківщині у середу оголошено I рівень небезпечності — жовтий.
