Погода в Харькове 7 февраля - какой будет погода завтра

Синоптики предупреждают о зимней непогоде в Харькове завтра
В субботу, 7 февраля, в Харькове и области ожидается сложная погодная ситуация. В течение дня сохранится облачная погода, а осадки в виде снега с дождем повлекут образование гололеда.
Об этом сообщает канал Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.
Погода в Харькове 7 февраля
Местами прогнозируется туман с видимостью всего 200-500 метров, что значительно усложнит движение транспорта.
На дорогах образуется гололедица, поэтому водителям и пешеходам стоит быть особенно осторожными. Ветер юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с.
В области температура воздуха ночью будет колебаться в промежутке -9...-4 °С, днем — -3...+2 °С.
В самом Харькове ночью ожидается -8...-6 °С, а днем температура будет держаться в пределах -2...0 °С.
