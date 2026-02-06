Погода в Харькове 7 февраля - какой будет погода завтра

Снег и холодная погода. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 7 февраля, в Харькове и области ожидается сложная погодная ситуация. В течение дня сохранится облачная погода, а осадки в виде снега с дождем повлекут образование гололеда.

Об этом сообщает канал Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.

Сообщение Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Фото: скриншот

Погода в Харькове 7 февраля

Местами прогнозируется туман с видимостью всего 200-500 метров, что значительно усложнит движение транспорта.

На дорогах образуется гололедица, поэтому водителям и пешеходам стоит быть особенно осторожными. Ветер юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

В области температура воздуха ночью будет колебаться в промежутке -9...-4 °С, днем — -3...+2 °С.

В самом Харькове ночью ожидается -8...-6 °С, а днем температура будет держаться в пределах -2...0 °С.

