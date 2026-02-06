Відео
Відео

Головна Харків Синоптики попереджають про зимову негоду у Харкові завтра

Синоптики попереджають про зимову негоду у Харкові завтра

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 19:45
Погода у Харкові 7 лютого - якою буде погода завтра
Сніг та холодна погода. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 7 лютого, в Харкові та області очікується складна погодна ситуація. Протягом дня збережеться хмарна погода, а опади у вигляді снігу з дощем спричинять утворення ожеледі.

Про це повідомляє канал Харківського регіонального центру з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

Читайте також:
Синоптики попереджають про зимову негоду у Харкові завтра - фото 1
Допис Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Фото: скриншот

Погода у Харкові 7 лютого

Місцями прогнозується туман із видимістю лише 200–500 метрів, що значно ускладнить рух транспорту.

На дорогах утвориться ожеледиця, тому водіям і пішоходам варто бути особливо обережними. Вітер південно-східний, зі швидкістю 5–10 м/с.

У області температура повітря вночі коливатиметься у проміжку -9...-4 °С, вдень — -3...+2 °С.

У самому Харкові вночі очікується -8...-6 °С, а вдень температура триматиметься в межах -2...0 °С.

Нагадаємо, у столиці завтра бу сніг та ожеледиця

А синоптикиня Наталка Діденко спрогнозувала погоду в Україні на вихідних.

погода Харків синоптик прогноз погоди погода в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
