Погода у Харкові 7 лютого - якою буде погода завтра

Синоптики попереджають про зимову негоду у Харкові завтра
У суботу, 7 лютого, в Харкові та області очікується складна погодна ситуація. Протягом дня збережеться хмарна погода, а опади у вигляді снігу з дощем спричинять утворення ожеледі.
Про це повідомляє канал Харківського регіонального центру з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.
Погода у Харкові 7 лютого
Місцями прогнозується туман із видимістю лише 200–500 метрів, що значно ускладнить рух транспорту.
На дорогах утвориться ожеледиця, тому водіям і пішоходам варто бути особливо обережними. Вітер південно-східний, зі швидкістю 5–10 м/с.
У області температура повітря вночі коливатиметься у проміжку -9...-4 °С, вдень — -3...+2 °С.
У самому Харкові вночі очікується -8...-6 °С, а вдень температура триматиметься в межах -2...0 °С.
Нагадаємо, у столиці завтра бу сніг та ожеледиця.
А синоптикиня Наталка Діденко спрогнозувала погоду в Україні на вихідних.
