Прогноз погоды в Харькове 28 января - какой будет погода завтра

Люди идут под снегом. Иллюстративное фото: УНИАН

В среду, 28 января, в Харькове и области ожидается облачная погода. Также прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Об этом сообщает канал Харьковского регионального центра по гидрометеорологии в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Пост Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Харькове 28 января

В ночное и утреннее время прогнозируют гололед, а днем местами возможен туман. На дорогах сохранится гололедица, поэтому водителям и пешеходам следует быть осторожными.

Ветер будет юго-восточный, со скоростью 7-12 м/с. В области температура ночью снизится до -10...-5 °С, днем будет колебаться в промежутке -1...+4 °С.

В самом Харькове ночью ожидается -9...-7 °С, а днем температура повысится до 0...+2 °С.

Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцетр

Напомним, что начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня заявила, что украинцам следует готовиться к нестабильной погоде в феврале.

А до этого Наталка Диденко заявила, что в Украину возвращается тепло, однако оно будет недолгим.