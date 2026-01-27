Прогноз погоды в Харькове 28 января - какой будет погода завтра

Синоптики прогнозируют резкие колебания температур в Харькове
В среду, 28 января, в Харькове и области ожидается облачная погода. Также прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.
Об этом сообщает канал Харьковского регионального центра по гидрометеорологии в Telegram.
Прогноз погоды в Харькове 28 января
В ночное и утреннее время прогнозируют гололед, а днем местами возможен туман. На дорогах сохранится гололедица, поэтому водителям и пешеходам следует быть осторожными.
Ветер будет юго-восточный, со скоростью 7-12 м/с. В области температура ночью снизится до -10...-5 °С, днем будет колебаться в промежутке -1...+4 °С.
В самом Харькове ночью ожидается -9...-7 °С, а днем температура повысится до 0...+2 °С.
Напомним, что начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня заявила, что украинцам следует готовиться к нестабильной погоде в феврале.
А до этого Наталка Диденко заявила, что в Украину возвращается тепло, однако оно будет недолгим.
