Прогноз погоди у Харкові 28 січня - якою буде погода завтра

Люди йдуть під снігом. Ілюстративне фото: УНІАН

У середу, 28 січня, в Харкові та області очікується хмарна погода. Також прогнозуються невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу.

Про це повідомляє канал Харківського регіонального центру з гідрометеорології у Telegram.

Пост Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Фото: скриншот

Прогноз погоди у Харкові 28 січня

У нічний та ранковий час прогнозують ожеледь, а вдень місцями можливий туман. На дорогах збережеться ожеледиця, тож водіям і пішоходам слід бути обережними.

Вітер буде південно-східний, зі швидкістю 7–12 м/с. У області температура вночі знизиться до -10...-5 °С, вдень коливатиметься у проміжку -1...+4 °С.

У самому Харкові вночі очікується -9...-7 °С, а вдень температура підвищиться до 0...+2 °С.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцетр

Нагадаємо, що начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня заявила, що українцям слід готуватися до нестабільної погоди у лютому.

А до цього Наталка Діденко заявила, що в Україну повертається тепло, однак воно буде недовгим.