Прогноз погоды на Харьковщине на завтра, 27 ноября

Синоптики прогнозируют опасную погоду на Харьковщине завтра
В Харькове и области в среду, 27 ноября, ожидается облачная погода. Температура воздуха будет колебаться в пределах -5...+4 °С.
Об этом сообщил Харьковский РЦГМ в Telegram.
Погода на Харьковщине 27 ноября
Завтра будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром ожидается слабый туман, а на дорогах местами гололедица.
Прогнозируют ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха:
- ночью — -5...0 °С;
- днем — -1...+4 °С.
В Харькове также пройдет без существенных осадков, ночью и утром будет слабый туман. Ожидается переменный ветер, 3-8 м/с.
Температура воздуха:
- ночью — -2...0 °С;
- днем — +1...+3 °С.
Напомним, синоптики Укргидрометцентра предупредили о сильных заморозках завтра в областях.
По словам народного синоптика Натальи Диденко, ночью 27 ноября температура воздуха местами будет до -11 °С.
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