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Синоптики прогнозируют опасную погоду на Харьковщине завтра

26 ноября 2024 20:18
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды на Харьковщине на завтра, 27 ноября
Гололедица на дороге. Иллюстративное фото: Укравтодор
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В Харькове и области в среду, 27 ноября, ожидается облачная погода. Температура воздуха будет колебаться в пределах -5...+4 °С.

Об этом сообщил Харьковский РЦГМ в Telegram.

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Завтра будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром ожидается слабый туман, а на дорогах местами гололедица.

Прогнозируют ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха:

  • ночью — -5...0 °С;
  • днем — -1...+4 °С.

В Харькове также пройдет без существенных осадков, ночью и утром будет слабый туман. Ожидается переменный ветер, 3-8 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью — -2...0 °С;
  • днем — +1...+3 °С.
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Скриншот поста РЦГМ

Напомним, синоптики Укргидрометцентра предупредили о сильных заморозках завтра в областях.

По словам народного синоптика Натальи Диденко, ночью 27 ноября температура воздуха местами будет до -11 °С.

погода Харьков Харьковская область ноябрь синоптик прогноз погоды

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